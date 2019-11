Em julgamento que levará três dias, Tribunal julga grupo criminoso em Rio Branco

O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho, cumpre uma série de agendas na região Norte do país nesta semana. No Acre, Santos Filho percorre a BR-364 a partir do Estado de Rondônia.

A viagem começou nesta segunda-feira (4) e termina no fim da semana. Ao longo dos próximos cinco dias, os técnicos da Autarquia vão percorrer mais de três mil quilômetros e vistoriar obras em Rondônia, Amazonas, Roraima e Acre. O diretor de Infraestrutura Rodoviária, Euclides Bandeira, e a diretora de Infraestrutura Aquaviária , Karoline Lemos, acompanham a comitiva.

No trajeto da vistoria estão uma série de rodovias federais importantes para a região Norte, como a BR-432/RR, a BR-174/RR/AM, a BR-319/AM/RO e a BR-364, entre Acre e Rondônia.

Os técnicos do DNIT vão aproveitar a oportunidade para visitar três Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte, em Caracaraí (RR), Iranduba (AM) e Careiro da Várzea (AM).