Roberto Duarte defende reforma da Previdência ouvindo os servidores

O projeto de reforma da Previdência enviado pelo governo do Estado na esteira da reforma feita pelo governo federal e aprovada pela Câmara e pelo Senado, esquentou o debate entre deputados da oposição e do governo. O governo, que tem maioria, deseja a tramitação rápida nas Comissões, mas a oposição quer esmiuçar a proposta com os sindicalistas. “A reforma da previdência é necessária, mas não pode ser feita a toque de caixa”, disse Roberto Duarte, lembrando que o governo não está “tratorando” a oposição, mas os 40 mil funcionários públicos que ainda não sabem do teor do projeto de reforma.

Em à parte ao discurso de Duarte, Edvaldo Magalhães disse que nenhum dos deputados ainda não sabe do conteúdo da proposta do governo. “Queremos apenas um debate com os funcionários, seu que o deputado Roberto é favorável à reforma da Previdência, eu não sou, mas concordo com sua posição de discutir a questão com os funcionários. Roberto respondeu que vota com o governo desde que haja uma boa discussão sobre o tema que é muito complexo de afeta mais de 40 mil funcionários.

Gerlen convoca Comissões para analisar projetos

O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), convocou as Comissões Permanentes da Aleac para analisar os projetos encaminhados pelo governo. O pedido foi feito em caráter de urgência urgentíssima. O presidente da Mesa Diretora, deputado Nicolau Junior, atendeu o pedido suspendendo a sessão. Gerlen informou a todos os deputados que os projetos encaminhados pelo Executivo já foram repassados a todos os parlamentares para análise para conhecimento, análise e posicionamento.