Diretor da Aneel não comparece à CPI; MPF será notificado

Os sindicatos do serviço público estão mobilizados na Assembleia Legislativa reunidos com os deputados Roberto Duarte (MDB), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Jenilson Leite (PSB), Daniel Zen (PT) e Fagner Calegário (sem partido). A única coisa que sabem até agora é que o governo enviou um Projeto de Emenda Constitucional (PEC). “Preliminarmente temos que saber do que se trata”, disse Daniel Zen.

O objetivo do encontro, segundo Zen, é alongar o prazo para poder analisar a proposta com muita cautela. Disse que é necessário ouvir o líder do governo, Gerlen Diniz, para saber realmente do que trata a PEC do governo. Durante o encontro, Roberto Duarte reafirmou sua disposição de votar a favor da reforma, mas sem atropelos. “A toque de caixa não aceito”.