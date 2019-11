Dia nacional do Designer: conheça a profissão que alia criatividade e técnica 

É preciso imaginar, criar e pôr em forma

Com a nova aparência do iPhone 11, muitos comentários surgiram em relação ao design da câmera traseira do aparelho, e assim foi comparada a um fogão de três bocas. Esse é apenas um exemplo de tantas outras influências do design no nosso cotidiano.

Seja em um produto físico ou digital, o design influencia a percepção do público sobre a marca ou objeto. Tal projeção é feita por um designer, profissional formado em Design. Por trás de uma boa comunicação visual existe um design planejado, que une forma e função do objeto com a sua utilização pelo usuário.

O designer Lucas Andrade, 27, está na profissão há cinco anos e explica que essa área exige um profissional atento, ágil e com um bom senso de resolução de problemas em curto tempo. “Eu trabalho fazendo animações para redes sociais e criando materiais digitais e impressos. Meu trabalho é muito mais técnico do que criativo, ao contrário do que se fala e se pensa por aí”, compartilha Lucas.

Já o estudante do curso de Design, Breno Maia, vê a profissão como uma forma de pensar soluções. Seu jeito inquieto e curioso encontrou na área a possibilidade de criar e ressignificar. “Encontrei no Design uma forma de ser pago para fazer o que gosto. O design é uma forma de pensar soluções e meu objetivo é ser e criar soluções para o mundo”, afirma Breno.

Muitos não têm a noção, mas um designer pode trabalhar em diversas áreas, que podem incluir games, moda, produtos, interiores e projetos gráficos, por exemplo. O curso de Design é uma graduação de nível superior com titulação de bacharelado, que tem duração de quatro anos. Além da graduação, outra possibilidade é um curso técnico de design, com duração média de dois anos. A principal diferença entre esse e a graduação é a grade curricular mais curta, voltada para o mercado de trabalho.

Faculdade de Design

Curiosidade

Hoje (05) comemora-se o Dia Nacional do Designer. A data surgiu em homenagem a Aloísio Magalhães, considerado o pioneiro do design gráfico no Brasil e fundador da primeira escola superior brasileira de design.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil