Governo se reúne com deputados para enviar projetos a Aleac

Os deputados da base parlamentar do governo Gladson Cameli (Progressistas) foram convocados para uma reunião na Casa Civil como o secretário Ribamar Trindade e a articulação política. O governo pretende encaminhar até amanhã um pacote de medidas ao Legislativo entre as quais a Reforma da Previdência, o desmembramento de Secretarias como Seinfra, Gestão e Planejamento. O objetivo do encontro é para alinhar a base nas votações para evitar surpresas como ocorreu no caso dos vetos. Além do novo pacote de medidas, os governistas terão que aprovar o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária (LOA).

O deputado Nicolau Junior, presidente da Aleac, e o líder do governo, deputado Gerlen Diniz, ambos do Progressistas, participam do encontro. De acordo com deputado presente a reunião na Casa Civil, o governo tem pressa na aprovação desses projetos para fechar o ano com saldo positivo. A Casa Civil quer atenção máxima dos parlamentares nas Comissões para evitar problemas para o governo. A determinação é de que ninguém se ausente da capital até a votação final do pacote.

Nicolau Junior declarou por telefone ao ac24horas que vê com muita naturalidade a convocação dos deputados. “O governo faz certo ao informar e orientar seus parlamentares sobre os projetos a serem apreciados”, disse. Para ele, essas reuniões deveriam ser mais frequentes, já que objetivo maior é o esclarecimento sobre o que vai ser votado em benefício do Estado e da população.