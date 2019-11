Cicleata ‘Passeio das Luzes’ irá inaugurar iluminação da estrada do Aeroporto

Para inaugurar a nova iluminação pública às margens da estrada do Aeroporto Internacional de Rio Branco, a prefeitura organizou a cicleata intitulada ‘Passeio das Luzes’, que será realizada nessa quarta-feira, 6, na estrada Dias Martins. O evento é aberto ao público e terá concentração às 19 horas, no Lago do Amor, no bairro Tucumã.

Ao longo do percurso pela rodovia que dá acesso ao Aeroporto, haverá um pit stop na chegada do bairro Custódio Freire. Logo depois os ciclistas farão a rotatória para retornar em direção ao centro da cidade. A chegada será no terminal de integração do Tucumã.

A nova iluminação realizada pela prefeita Socorro Neri tem apoio do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Energisa do Acre.

Por meio das redes sociais na semana passada, a prefeita ainda fez um convite ao governador Gladson Cameli, para que ele participe da cicleata. Cameli ainda não confirmou sua participação.