Russomanno virá ao Acre palestrar sobre direito do consumidor

A comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Acre (OAB-AC) trará no próximo dia 21 de novembro (quinta-feira) o repórter especializado em defesa do consumidor Celso Russomanno, que também é Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Guarulhos, em São Paulo. O local do evento ainda não foi definido pelos organizadores, podendo ser divulgado no decorrer desta semana.

Segundo a presidente da comissão de Defesa do Consumidor da OAB no Acre, o público alvo é extremamente abrangente. “Além dos advogados e acadêmicos de Direito, também será uma palestra para todos os cursos e consumidores em geral, pois com a vivência em sociedade, o assunto direito do consumidor é importante para todos nós”, explica Andreia Regina.

Assim que a comissão fechar o local, o órgão irá divulgar o link para inscrição, que deverá ser realizada no próprio site da OAB. A palestra será gratuita. Para os acadêmicos, ainda haverá um certificado de 3h.

“A importância desse evento é imensa. Como estamos em momento de crise social e econômica, o consumidor precisa ter mais conhecimento acerca dos seus direitos, para poder consumir com consciência. Assim, um nome como Celso Russomanno, de destaque nacional, é muito importante para alcançar um número expressivo de consumidores acreanos e levar conhecimento a todos”, diz Regina.

Esta é a segunda vez que Celso Russomanno vem ao Acre, após muitos anos. Natural de São Paulo, Russomano é piloto de avião e político brasileiro, filiado ao Republicanos. Além de jornalista, Bacharel em Direito.