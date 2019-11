Bolivianos fecham a fronteira com Acre em manifesto contra eleição de Evo Morales

Politicamente, a prefeita Socorro Neri não tem saída, caso dispute a reeleição: ou vai para a campanha sem ninguém do PT e PCdoB na sua chapa, com perfil próprio, ou faz aliança com ambos e terá que colocar no seu colo o desgaste do governo passado. O jogo é este. Ponto!

A MEXIDA DAS PEDRAS PARA 2020

Conversei ontem com o político mais votado da última eleição no Acre. O senador Sérgio Petecão (PSD) não negou ao BLOG DO CRICA de que esteja em fase de conversa com a prefeita Socorro Neri (PSB), na busca de uma aliança política, visando a disputa da PMRB. Disse que fez um convite oficial para que ela se filie ao PSD. “Gosto muito da Socorro, é uma mulher séria, faz um bom trabalho, gostaria que fosse para a reeleição pelo meu partido”, enfatizou. Petecão diz nada ter contra o PSB, mas ressalva que numa aliança ficaria muito mais fácil convencer os seus eleitores a votar na Socorro, se ela estiver filiado no PSD. “Fora deste contexto fica difícil”, assegura. Não vê argumento de que a prefeita Socorro terá prejuízo à sua imagem se deixar o PSB. “Feio na política é perder uma eleição”, pontua o senador. Na sua visão, o único caminho que a prefeita não pode trilhar; sob pena de entrar na campanha com o alto desgaste popular e ter a sua reeleição dificultada, é o de se juntar com o PT e outros partidos de esquerda. “Nesta parceria política não entro”, ressalta. Petecão diz que vai esperar até janeiro do próximo ano por uma definição da Socorro. Até lá vai trabalhar sua chapa de candidatos a vereadores da capital e de outros municípios.

SEM ROMPIMENTO, MAS DISTANTE

O senador Petecão (PSD) nega que, ele esteja rompido com o Gladson Cameli. Explicou ao BLOG de que, o que acontece é que não tem falado muito com o governador devido a outras pautas que tem de cumprir. Diz que o tem deixado a vontade para governar e sem pressão.

APENAS RIU

Perguntado pelo BLOG se uma postagem ontem em sua página, de uma frase do ex-presidente Barack Obama, que diz: “Livre-se dos bajuladores. Mantenha perto de você pessoas que te avisem quando você erra”, era endereçada ao governador, se limitou dar um riso enigmático.

TROCAR O QUE TEM DE TROCAR

O governador Gladson Cameli tem de trocar o secretário que tem de trocar este ano e dar um tempo para mostrar serviço. Tem que escolher com critério o novo secretário de Saúde, porque será a terceira mudança em 11 meses. E este é um setor que desgasta um governo.

ROTATIVIDADE SEMPRE É FATAL

A rotatividade na direção de uma secretaria sempre é fatal, não dá certo. O governo passado fez um rodízio atrás do outro de secretários de Saúde e terminou num fracasso; fato que, inclusive, teve reflexos negativos na campanha e foi pauta explorada pela oposição.

COMPLETAMENTE CERTO

Mas no caso da atual equipe da SESACRE o governado está absolutamente certo em mudar todo o grupo, porque não mostrou nenhum avanço, muito embora tivessem carta branca para tirar a Saúde do descrédito e do buraco em que o governo passado deixou este setor.

NÃO DEIXA NINGUÉM

Tem dito sobre a SESACRE que fará uma mudança radical em todos os setores de chefia.

TÁ LASCADO

Caso o Gladson resolva atender grupos políticos para colocar afilhados em postos chaves da Saúde e na escolha do secretário será como navegar numa canoa furada, tende a afundar.

NÃO VOU SER AGRADÁVEL

Não esperem que este BLOG marque sua posição por publicar comentários que agradem ao governador. Nunca vou me furtar de fazer uma crítica. Dizer amém e sim senhor fica para os bajuladores que o cercam. São nas críticas que o gestor pode corrigir rumos da administração.

ERA UMA VEZ A ESCURIDÃO

A prefeita Socorro Neri inaugura amanhã a iluminação a LED da estrada do aeroporto, uma obra prometida na gestão do seu antecessor e que ficou apenas no campo das promessas.

NADA COMO UM CAFUNÉ

A deputada federal Mara Rocha (PSDB) tanto pressionou que o governador Gladson lhe deu na bandeja a cabeça do secretário de Agricultura, Paulo Wadt. Para o seu lugar deve ir o seu afilhado Edivan Maciel. Com o mimo, Mara voltou fazer as pazes com Cameli e a ser governista.

PORTEIRA ABERTA

Com isso fica aberta a temporada de pressão ao governador. Com esta abertura qualquer parlamentar da base do governo vai se sentir no direito de pedir cabeça de secretário.

MAIS FORTE DO QUE NUNCA

Fui checar ontem junto ao governo e não procede que a secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, deixará o cargo. A explicação foi ser a Silvânia da mais extrema confiança do governador, a quem acompanha desde as campanhas de Federal e Senado. É da sua cota.

ENTRANDO NOS DESCONTENTES

A cúpula do MDB mira para que o deputado Roberto Duarte (MDB) trabalhe a sua candidatura a prefeito de Rio Branco numa faixa que atraia os descontentes com o governo e com a prefeitura. A estratégia é lhe mostrar na campanha como um candidato independente.

NO MESMO CESTO

O nome do deputado Roberto Duarte (MDB) é visto pelo Gladson Cameli e aliados, como um dos mais ferrenhos adversários do governo, o colocam no mesmo cesto do PT e do PCdoB.

TIRANDO SARRO

O Gladson resolveu tirar sarro da cara dos petistas, que passaram a campanha dizendo que, se ganhasse o governo nos três primeiros meses atrasaria os salários. Resolveu liberar o pagamento da segunda parcela do 13º dos servidores, dia 13 (número do PT) às 13 horas.

NÃO SE CANSAM DE LAMURIAR?

A turma do PT não se cansa de lamuriar na rede social, contra o presidente Bolsonaro? Eleição presidencial não tem terceiro turno, aceitem a derrota que dói menos. Mesmo com as trapalhadas dos filhos patetas, ele vai cumprir o seu mandato até o final. Cessem o choro!

PAUTA DO BOI

Num texto longo, explicativo, o pecuarista Assuero Veronez, justifica a proposta de zerar a alíquota do ICMS para a venda de gado. Pincei dois pontos:….a venda de animais para outros estados só é viável se houver redução do ICMS. Aplicar a alíquota cheia de 12% mais frete, torna o negócio inviável……na verdade, ao não aplicar o incentivo, cria-se uma “reserva de mercado” para os frigoríficos locais que trabalham na forma de oligopólio, deprimindo os preços e prejudicando toda cadeia pecuária.

CHORAM DE BARRIGA CHEIA?

Peguei outro ponto da explanação, que chamou atenção: “…os frigoríficos que fornecem os açougues trabalham hoje com grande margem. Tanto é verdade que em Porto Velho a carne está mais barata que em Rio Branco. Embora a arroba do boi esteja em torno de 15,00 mais cara”. Pelo visto, então, pelo que deu para deduzir, os frigoríficos choram de barriga cheia?

PRESENÇA FEMININA

A única mulher que se apresentou até aqui para disputar a prefeitura de Rio Branco foi a deputada federal Vanda Milani (SD), com candidatura confirmada. Um nome preparado. Me dá entusiasmo, quando vejo mulheres qualificadas disputando candidaturas majoritárias.

DAR UMA ALAVANCADA

Com investimentos previstos na ordem de 20 milhões de reais, a chegada de cem novas viaturas, a entrada em campo dos policiais civis e militares concursados e contratados, o secretário de Segurança, Paulo César, tem tudo para embalar sua gestão, que tem avanços.

UM SECRETÁRIO TRANSPARENTE

O Coronel Paulo César é um secretário transparente. Nunca deixa de atender a imprensa quando se busca dele alguma informação do setor. E é empenhado no seu trabalho.

ACABOU A RADICALIZAÇÃO

Foi o tempo que dava status na política ser contra por ser contra. Pode-se apontar que muitos bairros não foram atingidos ainda pela “Operação Verão” da prefeita Socorro Neri, mas dizer desconhecer que, a sua ação teve aspectos altamente positivos em urbanismo nas ruas da cidade, não se está sendo verdadeiro. O vereador Marcos Luz (MDB) tem o direito da crítica, mas não do desmerecimento porque a prefeita é de partido adversário. As obras estão à vista.

FRASE DO DIA

“Não fales agressivamente, ainda que tal se pareça necessário, pois a violência tem sempre argumentos traiçoeiros”. Paiva Dantas.