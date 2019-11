50 anos: Márcio Bittar quer aumentar tempo máximo de prisão

O senador Márcio Bittar (MDB) anunciou nesta terça-feira, 5, a vinda do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (Democratas), ao Acre.

Em um vídeo, Davi afirma que a bancada de senadores convidou e ele aceitou vir ao Acre para visitar as obras de recuperação da BR-364.

A agenda está marcada para o dia 5 de dezembro em Cruzeiro do Sul. Alcolumbre afirma que a vinda ao Acre mostra ao governo federal que o Congresso Nacional está atento as pautas que representam investimentos importantes no interior do país.

“Vamos está aí no Acre junto com os nossos senadores, bancada de deputados federais e o governador Gladson Cameli, para visitar essa obra tão importante para o desenvolvimento do nosso país, principalmente da Região Norte”, disse o presidente do Congresso Nacional.