Seguem abertas as inscrições para estagiários do curso de direito na AGU

Levar uma palavra de ânimo e de confiança, isso foi o que os jovens da Igreja da Comunidade Casa do Oleiro fizeram neste domingo (03) no 1º dia Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) na Escola Natalino da Silveira Brito, na Estação Experimental.

Em contato com um dos lideres do movimento que se denomina “galera on fire” ele relata que a ideia surgiu quando uma das integrantes do grupo, que também fez a prova do Enem, viu a oportunidade de levar uma palavra de ânimo e de confiança pra todos que iriam fazer a prova na mesma escola que ela.

“Com tempo curto, nos reunimos e pedimos ajuda a amigos, empresas e conseguimos arrecadar algumas garrafas de água e gelo. Acreditamos que Deus tem um futuro de conquistas pra cada um, e com isso queremos que além da confiança na prova, eles possam crer nisso”, relatou.

Eles irão estar presente também no segundo domingo (dia 10) de prova do ENEM, próximos a Faculdade Amazônia Ocidental (FAAO).

Você quer ajudar ou doar nessa distribuição caneta ou água? Entre em contato, por meio dos números, 68 99209-0172, 99978-2722 ou 99600-0820.

Fotos: Cedidas