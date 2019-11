Recordes marcam o Enem 2019; confira os dados

Primeira prova foi realizada ontem (3)

Mais de 3,9 milhões de candidatos realizaram a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (3), o que representa 76,9% dos 5,1 milhões de inscritos. Com o grande volume de participantes, apenas 23,1% esteve ausente, ou seja, 1,2 milhão de pessoas não compareceram para fazer a prova.

Outro recorde também fez parte do primeiro dia: 91% dos estudantes inscritos visualizaram o cartão de confirmação da inscrição. Outro dado é que 376 candidatos foram eliminados. O índice total de abstenções no Enem 2019 será fechado apenas após o segundo dia de aplicação, no próximo domingo (10). Quem não fez a prova neste domingo ainda poderá comparecer no último dia do exame.

Gabaritos do Enem 2019

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os gabaritos do Enem serão divulgados no dia 13 de novembro e poderão ser acessados pelo portal do Inep e pelo aplicativo do Enem. No total, são seis gabaritos para cada dia e seis Cadernos de Questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis.

*Matéria produzida com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil