Programação em alusão ao Novembro Azul começa nesta segunda-feira (4)

Seguem abertas as inscrições para estágio na área de direito na Advocacia Geral da União (AGU). O Centro Integração Empresa Escola (CIEE), é o responsável pelo certame, as inscrições começaram em Outubro. O processo de recrutamento e seleção para estágio de estudantes de nível superior será feita exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.ciee.org.br.

As inscrições encerram neste domingo (10).

O valor da bolsa será de R$ 520,00 para 06 horas e R$ 364,00 para 4h mais o valor do vale transporte. A jornada de atividade em estágio poderá ser a critério da AGU de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais ou 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.

Requisitos para participar do processo seletivo: estar frequentando efetivamente o curso, e estar regularmente matriculado no ano letivo de 2019.

