Mesmo sem exoneração de Mônica, Alysson já atua na Sesacre

Apesar da exoneração da médica Mônica Feres ainda não ter sido oficializada, o Secretário de Articulação Institucional, Alysson Bestene, cotado para assumir a pasta da saúde interinamente, já iniciou desde a semana passada e inicio desta segunda-feira, 4, as primeiras intervenções na saúde com o intuito de fechar o ano financeiro de 2019 e agilizar a compra de medicamentos para as unidades de saúde do Estado.

O ac24horas apurou que o governador Gladson Cameli, que cumpriu agenda neste final de semana no Juruá, deve chegar em Rio Branco na tarde de hoje, 4, para fazer novas deliberações. O Chefe do Palácio Rio Branco deve se reunir entre esta segunda e terça-feira com Mônica Feres, que deve chegar de Brasília, e após uma conversa com a gestora, oficializar a sua saída e do seu braço direito, Jorge Rezende.

As mudanças na saúde devem ocorrer gradativamente até o final do ano. A expectativa do Estado é que a maioria dos Diretores e Chefes de Departamentos sejam substituídos. Nos próximos dias, várias reuniões devem definir os rumos desses entendimentos.

Existe a possibilidade também que um grupo de gestão interina auxilie Alysson Bestene nas mudanças na saúde.