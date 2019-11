Ilderlei promoveu reforma em 85% de escolas e levou água potável para quase 100% das instituições

O governo do Estado fará um chamamento público para contratar uma nova instituição para gerenciar o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O contrato com Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), administrado por freiras, vence no fim de novembro.

Segundo o governador Gladson Cameli, por questões jurídicas, não há mais possibilidade de fazer aditivos no contrato com a Associação.

Desde 2007 as freiras estão à frente do Hospital do Juruá. “Eu espero que as freiras participem do chamamento público e possam seguir na gestão. Segundo nosso jurídico não podemos mais aditivar. Até ia convida-las para assumir a UPA”, revelou o governador.

Com relação á UPA, Gladson afirma que ele, pessoalmente vai escolher a gestão “Vamos selecionar currículos e eu mesmo vou escolher, alguém que tenha capacidade técnica e amor pelo que faz e que não trabalhe só pelo salário”.

A UPA, de acordo com Cameli, funcionará como um Pronto-Socorro.

Nesta segunda-feira, 4, o governador assinou Ordem de Serviço para reforma na Maternidade e Hospital da Criança de Cruzeiro do Sul e avisou: “Aqui só tem o nome de Hospital da Criança, mas vamos mudar isso”.