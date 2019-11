Governador pede perdão!

Essa semana o governador Gladson Cameli aparece pedindo perdão as pessoas que procuravam atendimento médico na UPA da Sobral. Depois disso resolveu afastar os gestores da Saúde e tentar um novo plano. Seu gesto foi de uma pessoa que quer ver realmente a saúde funcionando, pessoas sendo bem atendidas. A questão é que não depende apenas da sua boa vontade e do poder que tem com sua caneta de nomear e exonerar. Vai precisar de uma boa equipe e de servidores realmente dispostos a ajuda-lo. Em relação aos críticos, com a demissão da secretária Mônica Feres e os coronéis calou a boca de todos. Esperar que os novos gestores tenham o mesmo compromisso que ele tem.

. Demorou, mas o secretário Paulo Wadt caiu!

. Disse na coluna por diversas vezes que ele não ganhava essa queda de braço com o PSDB que o indicou.

. Não foi uma questão pessoal com a deputada federal Mara Rocha, foi um posicionamento político contra todo o ninho tucano.

. Também não foi só isso, dia desses perguntei na coluna o que foi criado para ocupar o lugar da Florestania foi um Deus acuda!

. O Paulo Wadt saiu por isso também!

. Tem que inventar alguma coisa, por exemplo, “Sojania”, qualquer coisa, sei lá!

. Não pode é ficar o buraco; quem for para o lugar do Paulo Wadt comece a se preocupar porque o governador não anda alisando couro de ninguém.

. Gladson Cameli (Progressista) tentou fazer o melhor pela Saúde com a médica Mônica Feres e os miliares.

. Não deu certo, não precisa ficar se lamentando!

. Uma nova tentativa deve ser feita!

. Não adianta escolher um salvador da saúde e sim uma boa equipe de gestores como fez o ex-governador Binho Marques (2007-2010).

. Não era perfeita, mas funcionava bem…tirando alguns trambolhos!

. Depois da experiência amarga que resultou no seu afastamento da prefeitura o prefeito André Maia (PSD) não toma nem suco de cajá no Japonês se não for licitado.

. André não sabe ainda se será candidato à reeleição; tem se aproximado do ex-prefeito Celso Ribeiro.

. Como dizia minha tia Cezarina fazendo careta que nem a Duda comendo manga verde com sal:

. “Aí tem”!

. Até agora não apareceu um nome à altura para disputar a prefeitura com a prefeita Fernanda Hassem em Brasiléia.

. Só caldo de piaba!

. O Avante para arranjar votos vai precisar mais do que fazer campanha do Outubro Rosa e do Novembro Azul.

. Em Capixaba o prefeito Joãozinho do MDB, que assumiu no lugar do prefeito afastado pela Justiça, José Augusto, do Progressista, vai se consolidando para disputar a reeleição com boas chances de vencer.

. Na verdade, o nome dele é Antônio Cordeiro da Silva, mas chamam de Joãozinho do MDB; um dia eu pergunto o que tem a ver o fundo com as calças.

. É curioso!

. A prefeita Socorro Neri (PSB) quer falar, e vai falar!

. Como diz o seu João da horta na Vila Acre:

. “Quem for podre que se quebre”.

. O Carlos, filho do presidente Jair Bolsonaro, daria um bom competidor no UFC.

. O Fernando Collor brigou com a imprensa, perdeu!

. Lula e o PT brigaram com a imprensa, perderam!

. A presidente Dilma foi uma vítima dessa briga, também perdeu!

. O presidente Jair Bolsonaro também tá brigando com a imprensa, será que ganha?

. Como diz a Conceça:

. “Sei não ó, coisinha”.

. Só se um novo AI-5 fosse decretado!

. O AI-5 foi decretado pelo possesso Costa e Silva; o homem tinha pacto com o coisa ruim.

. A prefeita Socorro Neri quer falar, e vai falar…

. Seu João, soldado da borracha aposentado, que fica jogando conversa fora no Senadinho disse que nesse inverno vai dar alagação, “as águas vão chegar nas escadarias do Palácio Rio Branco”.

. Por que, seu João?

. O Davi Friale disse!

. Já faz uma uns cinco anos que ele disse isso, seu João!

. Pois é, mas um dia chega!

. Tá amarrado!

. Bom dia!