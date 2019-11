GLO Ambiental anuncia redução de 32% nos focos de calor no Acre

Com a boa repercussão no Governo do Estado e na sociedade, o projeto de luminárias de LED deve chegar a 100% da cidade de Rio Branco até o fim do mandato de Socorro Neri. O LED ilumina melhor e, ao longo do tempo, resulta em melhor custo/benefício para o Poder Público.

A previsão do prazo é da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade, que inicia em breve a licitação para compra dos kits que, segundo o órgão, pretendem transformar completamente a iluminação pública na capital. A nova fase do projeto conta com recursos de financiamento. Em 2020, cerca de vinte equipes percorrerão os bairros para implantar a luz de LED.

Conforme divulgou a Prefeitura de Rio Branco, a primeira etapa do Programa de Eficientização Energética é realizada em conjunto com o Grupo Energisa. Cerca de 2.700 pontos de Rio Branco, locais turísticos e vias importantes e de grande movimentação, recebem investimento de R$ 3,4 milhões. Além da substituição das lâmpadas quentes, também são sendo trocados reatores, luminárias, braços de suporte, dispositivos de acendimento automático (relés) e realizado o cabeamento aéreo, que dificulta o furto da fiação elétrica.

A manutenção do serviço é um desafio, diz Keliton Carvalho, titular da Zeladoria da Cidade, já que os vândalos atacam sistematicamente a iluminação pública. Até o momento, o trabalho recebe aprovação da população, que deve colaborar para evitar ataques, roubos e destruição.

Com inauguração adiada, a iluminação da Estrada do Aeroporto já está praticamente pronta e foi destacada no perfil do governador Gladson Cameli, que postou uma foto noturna do trecho.