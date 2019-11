Gladson diz que secretário de saúde será alguém de carreira da Sesacre

Na manhã desta segunda-feira (04) foi realizado na Câmara Municipal de Rio Branco (CMRB), a Audiência Pública para discutir os resultados da Operação Verão 2019.

Com um investimento de cerca de R$ 50 milhões, a Operação Verão 2019 iniciou-se em maio deste ano com o objetivo de melhorar a malha viária de Rio Branco.

A Audiência contou con participação de representantes das Secretarias Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), e Secretaria de Planejamento (Seplan).

Em seu discurso, o vereador Marcos Luz (MDB) disse que a prefeitura “não conseguem nem tapar os buracos dos corredores de ônibus” . Que prioridade é essa? que eles não conseguiram fazer o simples. Não conseguem sequer tapar os corredores do ônibus. Eu sinceramente, quero saber qual o resultado dessa Operação, que é pior do que o ex-prefeito (Marcus Alexandre). Eu digo com muita tristeza que essa Operação é um fracasso”, denunciou.