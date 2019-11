Festival Pachamama expande cinema no Acre ao levar telão a bairros de Rio Branco

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 pegou muitos candidatos de surpresa. Em Rio Branco, os participantes disseram que o assunto foi completamente inesperado. Este ano, o maior festival de cinema do Estado, o Festival Internacional Pachamama – Cinema de Fronteira completa 10 anos.

Mesmo com dificuldades, como ocorre no restante do país, os produtores locais garantem a realização de mais uma edição, que ocorre do dia 16 a 23 de novembro. A Diretora de Produção do Festival, a produtora Karla Martins, afirma que a descentralização de recursos federais é essencial para a fomentação de produções audiovisuais, principalmente para o Norte do Brasil.

“O audiovisual é um produto de repercussão, de conhecimento e cultura. Faz com que o povo tenha entendimento da sua identidade e compreensão de onde ele está. Filmes brasileiros refletem o momento politico e o cinema é, hoje, o seguimento cultural que mais descentraliza informação. Leva conhecimento a vários lugares ao mesmo tempo”, explica Martins.

Sobre o Pachamama, a produtora diz que se ele não ocorresse, muitos acreanos nunca teriam tido acesso a uma sala de cinema local ao longo de 10 anos. “É um festival que tem alcance aproximado de mais de mil pessoas por ano. Além das sessões, também leva o cinema aos bairros, com o telão em locais da cidade durante o período do festival”.

Sobre o Festival

O Festival Pachamama busca incentivar, estimular, promover e viabilizar o cinema latino-americano, entre os países fronteiriços com o Acre: Peru e Bolívia, com a criação de uma rede de produtores e consumidores de produtos e serviços multiculturais. Este ano, o Festival chega à sua décima edição, reafirmando o compromisso com o Cinema Latino, por meio de suas raízes e com a construção de pontes de encontros e diálogos.