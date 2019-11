Embrapa faz inspeção e não encontra pragas nos pomares da fronteira do Acre, Bolívia e Peru

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Epitaciolândia negou o pedido de liberdade provisória ao jovem acusado de cometer tráfico internacional de entorpecentes. Kaio César, de 26 anos, foi flagrado no início do mês de setembro deste ano com cerca de 1,3 kg de Skunk, um tipo de droga conhecida como supermaconha.

O entorpecente estava escondido numa mochila enquanto ele saía da região do Alto Acre em direção a Rio Branco. À época, o delegado Luiz Tonini falou à imprensa que o acusado estava em um carro de lotação e que já era prática comum do suspeito cometer esse tipo de crime, o que resultou numa investigação da Polícia Civil no município de Epitaciolândia. A prisão aconteceu durante uma abordagem de rotina dos policias.

Na delegacia, o acusado falou que a droga teria sido adquirida na Bolívia. A defesa do acusado pediu relaxamento de prisão, mas foi negado pela Justiça, por entender que “a concessão de liberdade provisória, “por ora”, constitui ameaça à “ordem pública”, informa a decisão.

Os demais passageiros que estavam no carro foram ouvidos e liberados pelo delegado. O indiciado ainda pode recorrer da decisão junto à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre.