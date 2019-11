Membros de facção ameaçam derramamento de sangue

A Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo foi beneficiada com o repasse de R$ 914 mil proveniente de recursos de emenda da deputada federal Jéssica Sales (MDB) para investimentos em saúde e apoio à produção agrícola local.

No setor de saúde, a parcela única no valor de R$ 814 mil referente a emenda de Jéssica Sales ao orçamento 2017 foi transferida ao município através do Fundo Nacional de Saúde para a construção de Unidade de Saúde no bairro da Olaria. Trata-se, portanto, de mais um posto de atendimento à população, com serviço de enfermagem, médico e odontológico, além do acompanhamento e orientação às famílias no controle e prevenção de doenças, exercidos pelas equipes de saúde do município.

“O propósito é ampliar o atendimento na saúde básica, oferecer à comunidade as condições ideais para as ações de saúde da família em um espaço acolhedor, com o mínimo de conforto e dignidade, tanto para os profissionais como para as pessoas que buscam o serviço”, disse a parlamentar.

Outro repasse feito ao município se refere à primeira parcela do convenio firmado com o Programa Calha Norte, no valor de R$ 100 mil, para a construção do Mercado Popular no centro de Marechal Thaumaturgo. O valor total do investimento é de R$ 500 mil, também proveniente de emenda da deputada Jéssica Sales ao orçamento 2017.

A agricultura familiar é a principal atividade econômica do município, a construção do Mercado irá proporcionar aos produtores a oportunidade de um de expor e comercializar os produtos em um espaço adequado, além de gerar empregos, melhorar a renda das famílias e aquecer a economia local.

“A minha decisão de buscar investimentos para apoiar os agricultores veio das constantes visitas aos rurais e ribeirinhos, de conhecer de perto as dificuldades enfrentadas para produzirem e maior ainda para conseguirem comercializar a produção. O centro de comercialização certamente será um grande estímulo para eles”, destaca a parlamentar.