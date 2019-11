Criminosos invadem residência e executam idoso com tiro na cabeça

Mais um crime com requintes de execução foi registrado na capital. O ex-presidiário Francisco da Silva Lima, de 73 anos, foi morto com dois tiros dentro de sua residência na madrugada desta segunda-feira (4). O latrocínio aconteceu na rua Blumenau, no bairro Bahia Velha, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o idoso estava em casa dormindo, quando três homens não identificados chegaram a pé, arrombaram a porta, foram até o quarto, renderam a vítima e o levaram até a cozinha, em seguida, efetuaram um tiro de escopeta no peito e outro de pistola na cabeça da vítima. Após a ação os criminosos fugiram do local com o celular de Francisco.

Após escutarem os disparos de arma de fogo, vizinhos resolveram averiguar o que tinha acontecido e encontraram o Francisco sangrando dentro da casa. A ambulância do Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram no local, o idoso já se encontrava morto.

Policiais Militares do 3°Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do latrocínio.

A polícia não soube informar a motivação do crime.