Chuvas elevam o nível do Rio Acre na maioria das estações medidoras

Na leitura desta segunda-feira (4) os pontos de monitoramento hidrometeorológico do Rio Acre na Aldeia dos Patos, Assis Brasil, Capixaba, Rio Branco e Espalha registraram elevação do nível às 7 horas. O Rio Acre só não subiu Brasileia, Xapuri e Rio Rola.

Houve registro de chuvas significativas em Assis Brasil com 23,8 milímetros; Brasileia com 21,0 mm; Xapuri com 20,4 mm e Capixaba com 28,6 mm nas últimas 24 horas, algo que deve refletir na medição em Rio Branco.

Assim, em cinco das oito estações que medem o nível do Rio Acre o volume de água subiu, inclusive em Rio Branco, onde o manancial começou a segunda-feira medindo 3,06 metros – quatro a mais que no último domingo (3).

O Governo do Estado já trabalha com cotas de inundação em seus boletins.