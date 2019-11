Alunas que sobreviveram a acidente com ônibus na BR-364 disputam fase nacional de basquete

O time homenageia a jovem Kelly Pereira, de 15 anos, que morreu no acidente

Após o acidente com ônibus escolar que ocasionou uma tragédia no mês de agosto deste ano, na BR-364, parte da equipe de atletas do Colégio Acreano, em Rio Branco, retoma – aos poucos, os momentos de alegria do grupo. Quatro das 16 alunas que estavam no veículo que tombou na estrada que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, irão representar o Acre na fase nacional da competição dos jogos escolares esta semana, em Salvador (BA).

Do dia 4 a 9 de novembro elas estarão disputando na categoria amadora sub-18 de basquete. Pelo grupo F, as cinco atletas irão enfrentar times escolares do Pará, Goiás e Roraima. Segundo o professor que acompanha as estudantes na competição, antes do acidente elas jogavam apenas pelo amor ao esporte, mas hoje possuem mais um motivo em comum: pela memória da jovem Kelly Pereira da Silva, de 15 anos.

“Hoje elas usam, inclusive, a #pelaKelly no uniforme. Sempre foi o sonho de todas elas ganharem uma competição dessa e representar o Acre e hoje elas também estão fazendo isso pela Kelly”, ressalta o professor Maycon Lima.

Para elas, mesmo a colega não estando mais presente, esta é uma chance de registrar o nome da parceira na história dos jogos da escola. O jogo representa a fase nacional da competição. O time que ganhar se classifica para a fase internacional, que será realizada na Índia.

Entenda

Um ônibus que levava três equipes de basquete, entre elas duas do Colégio Acreano, tombou no dia 12 de agosto de 2019, a 110 quilômetros de Cruzeiro do Sul. A aluna Kelly Pereira da Silva, de 15 anos, morreu no acidente. Os estudantes iriam disputar a final dos jogos escolares. À época, a Federação de Basquete do Acre informou que havia 33 pessoas no veículo, entre elas um professor de educação física de cada colégio, um representante do Departamento Estadual de Esporte do Acre e o motorista do ônibus.