TJ tem mais de 1,9 mil processos para julgar nesta segunda (4) na Semana de Conciliação

Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgados no dia 13 de novembro. Neste domingo, 3, os participantes fizeram as provas de redação, linguagens e ciências humanas. No próximo dia 10, haverá as provas de matemática e ciências da natureza.

Os gabaritos poderão ser acessados no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Texeira (Inep), de acordo com a cor de cada prova.

Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados também na Página do Participante do Inep, em data a ser anunciada, a partir de consulta com CPF e senha. A previsão é de que ocorra em janeiro.