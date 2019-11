Tema da redação deixa candidatos apreensivos no primeiro dia de prova do Enem 2019

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 teve 38.649 inscrições no Acre. A primeira prova será aplicada neste domingo, dia 3, e os candidatos farão as provas de Ciências Humanas (45 questões de Geografia, História, Filosofia e Sociologia) e Linguagens e Códigos (45 questões de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira, podendo ser Inglês ou Espanhol, a depender do que o candidato escolheu no momento da inscrição), além da redação (um texto de prosa dissertativo-argumentativo).

As provas serão aplicadas em 17 cidades do Acre. Rio Branco é a que possui maior número de inscritos, com 25.590 pessoas, representando mais de 66% do total de inscritos, seguida de Cruzeiro do Sul, que teve 5.384 inscritos.

No Acre, os portões abrem às 10h e fecham às 11h. É obrigatório levar um documento com foto e canetas de material transparente com tinta preta.