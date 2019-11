Prefeitura de Sena Madureira doa terreno para a construção do Hospital João Câncio Fernandes

Um ato de comprometimento e esforço da prefeitura de Sena Madureira permitiu que um importante passo para melhorar a saúde pública do município fosse dado nessa sexta-feira, dia 1º: a assinatura da ordem de serviço da obra de reforma e ampliação do Hospital Regional João Câncio Fernandes. A gestão municipal doou o terreno para que, com emendas provenientes de deputados federais, em sua maior do parlamentar Alan Rick (DEM), o governo do Acre possa executar o projeto de construção.

O terreno onde as obras serão realizadas foi transferido em tempo recorde pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB) ao governo do Estado, para que assim fosse possível quadruplicar a área da unidade hospitalar. A maior parte das emendas parlamentares utilizada na obra partiu do deputado federal Alan Rick (DEM), que assim conseguiu concretizar mais um sonho da população de Sena Madureira.

No hospital, será construído um segundo pavimento, haverá ampliação de leitos e modernização de laboratórios, sala de raio-x, setor administrativo e estacionamento. Para Mazinho, a ordem de serviço é uma verdadeira conquista ao município. “Fico muito feliz em ver as coisas acontecendo e nossa população alegre. A saúde é uma área que não pode esperar e somos imensamente agradecidos pelo empenho do governador Gladson Cameli e do deputado Alan Rick, que nos ajudaram muito nesta etapa”.

A prefeitura anseia o avanço positivo na Saúde do município. Além disso, o andamento das obras de reforma e ampliação do hospital irá gerar emprego e renda na cidade, uma vez que o Estado irá contratar trabalhadores locais para a construção.

“É isso que temos feito nesses três anos de mandato na prefeitura, trabalhando unicamente em prol da população de Sena Madureira, e é disso que precisamos.

Só temos a agradecer a Deus, ao governador e ao deputado Alan Rick e nossa Câmara Municipal de Vereadores”, afirma o prefeito.

O governador Gladson Cameli ressaltou que a obra é prova de que sua gestão é séria e está comprometido em melhorar a vida das pessoas. “Saibam que aquela imagem de abandono do hospital João Câncio Fernandes ficará no passado porque a população de Sena Madureira tem direito a uma saúde digna, com equipamentos funcionando, bons profissionais para atender e um lugar digno. Este é apenas o começo de grandes investimentos que vamos fazer aqui neste município”, assegurou.

De acordo com Alan Rick, um sonho de muitos anos atrás se tornou realidade em 2019. “Lutamos durante quatro anos para que pudéssemos estar aqui assinando esta ordem de serviço. Desde 2015 estamos trabalhando por este hospital. A primeira emenda foi de R$ 4 milhões, logo depois, em 2017, alocamos mais R$ 1,2 milhão. Ao todo, são R$ 6,4 milhões só de emendas nossas que se juntam a outros recursos do governo do Estado e outras fontes que chegam a um investimento de R$ 12,5 milhões”, explicou, dizendo ser um dos momentos mais felizes de sua vida parlamentar.

Durante a solenidade, os servidores Gilson Albuquerque, Márcia Fontana e Violeta Lima receberam uma condecoração como forma de agradecimento pelos serviços prestados à Saúde de Sena Madureira. O evento também contou com a presença de secretários municipais, vereadores, do gerente-geral do hospital João Câncio, Jairo Cassiano, e da comunidade.