PF que atirou em jovem comparece à delegacia de Epitaciolândia

Após duas horas e meia de prova, a autônoma Geilane Rocha, de 28 anos, foi a primeira a terminar a prova no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), na Uninorte, na tarde deste domingo (03).

Geilane relatou que se preparou “bem” pro Exame, e que sonha em cursar Direito, na Universidade Federal do Acre (UFAC)

Ela avaliou que o tema da Redação do Enem este ano foi “bem fácil”.

“Eu achei fácil, foi a parte mais fácil que eu achei na prova. Deu de conseguir fazer, estava fácil”, disse.

Os candidatos responderam 45 questões de Linguagens e 45 de Ciências Humanas e a Redação.