Na Uninorte não houve registro de candidatos atrasados para prova

Não houve registro de candidatos atrasados no primeiro dia de prova do Exame Nacional do Enem (Enem), neste domingo (03), na União Educacional do Norte (UNINORTE).

A reportagem do ac24horas esteve desde as primeiras horas da manhã acompanhando toda a movimentação e ao contrário das edições anteriores, o clima foi de tranquilidade: sem atrasos, nem desmaios, nem choros, nem tumultos. Os portões foram abertos às 10 horas e fechado às 11h.

Uma equipe da Uninorte montou uma estrutura para recepcionar os candidatos com: sombra, água e caneta para candidatos do Enem.

Indira Kitamura, coordenadora da Instituição, informou que foram reservados mais de 2 blocos da faculdade para a realização da prova do primeiro dia do Enem.

Kitamura afirma que a iniciativa vai de encontro ao que os candidatos mais precisam neste momento.

“Estamos ofertando água e caneta preta para que possam fazer a prova, além disso estamos aqui recebendo e orientando os candidatos que irão fazer o Enem pela primeira vez”.