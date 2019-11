Enem 2019: movimentação é tranquila no Terminal Urbano

Já se aproxima das 9h e a movimentação no primeiro dia de Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no Terminal Urbano de Rio Branco, está tranquila, na manhã deste domingo (03).

De acordo com informações repassadas pela Prefeitura de Rio Branco, foram incorporados 26 ônibus (extras) à frota neste domingo, dia do ENEM em Rio Branco.

No Acre, os portões das escolas serão abertos às 10 horas e fechado às 11h.

Além do reforço no transporte coletivo, a Polícia Militar já anunciou a operação de segurança para o ENEM com 30 viaturas a mais fazendo o patrulhamento na capital. As equipes estarão não somente nos pontos de fluxo de estudantes como também em toda a cidade.