Equipe da Uninorte oferece água e caneta para candidatos do Enem

Do aeroporto, o governador Gladson Cameli foi direto para o Cemitério Jardim da Paz, em Cruzeiro do Sul, onde colocou flores no túmulo do tio, o ex-governador Orleir Cameli.

Acompanhado da viúva de Orleir, Beatriz Cameli, ele acendeu velas na sepultura e disse que “aqui se constata que tudo passa muito rápido e não há tempo a perder para fazermos o bem, e essa é uma das lições do meu tio, que está aqui ao lado do meu avô”.

Esta é a primeira vez, depois de eleito, que o governador visitou o túmulo de Orleir. Ele garantiu que vai honrar o legado do tio. “Eu prometi a ele, que não decepcionaria a família e aos acreanos e estou cumprindo, vou seguir assim. Meu tio ajudava as pessoas e eu continuo essa história”. concluiu.

A ex-primeira dama, Beatriz Cameli, citou que a frustração pela morte do marido foi substituída pelo orgulho de constatar a importância dele, para o Estado. “Aqui no cemitério hoje ouvi agradecimentos de muita gente por ações dele em vida”, relata.

Orleir Cameli, morreu de câncer no dia 8 de maio de 2013. Empresário, ele foi prefeito de Cruzeiro do Sul de 1993 a 1994. Foi governador do Acre de 1995 a 1999.

Gladson visitou também os túmulos do ex-deputado federal João Tota e do empresário Edson Sidou.