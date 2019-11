Domingo será de tempo instável com chuvas a qualquer momento em algumas regiões

Agentes Penitenciários deram voz de prisão, neste sábado, 02, a visitante Rogéria Ramos Nogueira, que tentava entrar com entorpecentes no Complexo Penitenciário de Rio Branco. A mulher foi flagrada com 86 gramas de maconha, ao passar pelo procedimento do scanner corporal, na entrada do presídio.

De acordo com a equipe de plantão, Rogéria Ramos prendeu o material ilícito na calcinha, tentando convencer os servidores de que se tratava de um absorvente íntimo. Ao identificarem o material suspeito no equipamento de scanner corporal, as agentes penitenciárias submeteram a visitante à revista íntima, onde foi detectado o entorpecente.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para o registro de ocorrência e os procedimentos de costume. De acordo com o diretor do Complexo, Fagner Souza, um processo administrativo será aberto para investigar qual seria o destino do material apreendido.

Informações da assessoria do IAPEN