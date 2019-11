Clima é de tranquilidade no Enem 2019 de Cruzeiro do Sul

Com o sucesso da canção ‘Caneta Azul’, muita gente começou a confundir a situação e achar que a prova do Exame nacional do Ensino Médio (Enem), também poderia ser preenchida com tinta azul. Ocorre que este ano, o Ministério da Educação (MEC) definiu que a única cor a ser usada na prova será preta, com esferográfica fabricada em material transparente.

Criada pelo vigilante Manoel Gomes, a música da ‘Caneta Azul’ já foi acessada mais de 7 milhões de vezes no Youtube. Os participantes do Enem devem esquecer o refrão e levar apenas canetas pretas.