Rodrigo Forneck diz que PT não será coadjuvante na eleição municipal, participará intensamente

“O PT não pode esperar mais, tem que decidir em janeiro qual o caminho a seguir nas eleições municipais”, revelou o vereador Rodrigo Forneck, líder do Executivo na Câmara Municipal, no programa Boa Conversa aos jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira. Ainda de acordo com ele o partido do ex-presidente Lula não será um mero coadjuvante no processo. Porém, enquanto a prefeita Socorro Neri (PSB) não decidir se será candidata a reeleição ou não nenhuma posição poderá ser tomada pelos aliados PT e PCdoB.

Rodrigo Forneck integra o movimento interno do PT que defende o apoio à reeleição de Socorro. Outras duas correntes sugerem candidatura própria ou não indicar o vice de Neri mantendo uma postura mais neutra. Na entrevista ele analisa a gestão municipal e avalia os primeiros dez meses do governador Gladson Cameli. Falou porque é contra o aumento das vagas de vereadores de 17 para 23, do RBtrans, transporte,fiscalização e Zona Azul. Segundo ele, a prefeita tem um estilo próprio de governar com foco mais na gestão do que na política, principalmente nesse momento. Assista a entrevista!