Receita apreende mais mercadorias no aeroporto de Rio Branco

No cemitério Jardim da Paz em Cruzeiro do Sul, o movimento foi grande neste Dia de Finados. Um dos túmulos mais visitados foi do ex-prefeito da cidade e ex-governador do Acre, Orleir Cameli.

A viúva do ex-governador, Beatriz Cameli e o filho do casal, Linker Cameli, passaram boa parte da manhã deste sábado, 2, no túmulo. Para ela, o mais importante é “ouvir as histórias sobre ele que as pessoas vêm nos contar. Pessoas que ele ajudou, coisas que ele fez como governador, empresário e cidadão. Muito nos honra saber o quanto ele foi importante para esse Estado”.

Orleir Cameli, é o ídolo do sobrinho governador Gladson, que virá à Cruzeiro do Sul, depositar flores na sepultura do tio. “Ele me pediu pra providenciar flores para um arranjo”, conta Beatriz Cameli.

Cameli, morreu de câncer no dia 8 de maio de 2013. Empresário, ele foi prefeito de Cruzeiro do Sul de 1993 a 1994. Foi governador do Acre de 1995 a 1999.