Polícia Militar prende assaltante disfarçado de estudante

As estudantes do ensino médio Jaine Lima Braga e Ana Margarida de Oliveira Sales, da escola de ensino médio Dom Henrique Ruth, situada no município de Cruzeiro do Sul, irão representar o estado do Acre na Feira Internacional de Ciências, que irá ocorrer este ano em Recife (PE), dos dias 4 a 9 de novembro.

Segundo o diretor da escola, Jair Costa, foi por meio de trabalhos desenvolvidos no projeto Expociência que as alunas tiveram o reconhecimento. Ao site local JuruáEmTempo, Jair disse que trata-se de um projeto que colocou em prática assim que assumiu a gestão da instituição de ensino.

“Desde 2016 ele vem sendo realizado anualmente em nossa instituição, é uma imensa alegria representar nosso estado em uma Feira de Ciências, ainda mais sendo internacional, pois participam pessoas do mundo inteiro”, destacou o gestor.

A professora de Biologia, Marizone da Silva Alves, irá acompanhar a equipe vencedora. Para ela, a Feira desenvolvida pela escola proporciona um maior envolvimento dos alunos com a ciência.

Além desta, outros alunos da escola Dom Henrique Ruth ainda irão participar de outras feiras de ciências que estão marcadas para ocorrer no Brasil.

Com informações do Juruá Em Tempo