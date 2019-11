Pesquisa descobre espécies de plantas e fungos no Lago do Amapá

Uma pesquisa da Universidade Federal do Acre (UFAC) e do Governo do Estado na Área de Proteção Ambiental (APA) Lago do Amapá ao longo do último ano fez descobertas relevantes para a ciência acreana.

Estudantes de biologia identificaram cinco novos registros para a flora do Acre: “Caperonia palustres”, “Heliconia subulata”, “Psiguria ternata”, “Passiflora ferrugínea” e “Passiflora sp. Nov”; além de 20 espécies de macrofungos inéditos para o Acre.

Foram levantadas 289 espécies neste primeiro ano de projeto, dentre as quais os cinco registros novos. O anúncio foi feito durante programação estudantil na APA Lago do Amapá.

Segundo a Agência de Notícias do Acre, participaram da atividade os estudantes Aliny G. da Silva, Isaac de O. Santos, Chirley G. da Silva, Mayk H. de Oliveira, Maria Luziane G. do Nascimento; sob a supervisão do pesquisador Marcos Silveira, integrantes do Laboratório de Botânica e Ecologia Vegetal (LABEV) do curso de biologia da UFAC. Além deles, professores e equipe gestora da APA Lago do Amapá também participaram. O projeto foi submetido e aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e será concluído em agosto de 2020.

