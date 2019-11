Menor ICMS e chegada de novas empresas podem baixar o preço da passagem aérea no Acre

Mensagens de texto e de áudio, supostamente vazadas de grupos de WhatsApp de visitantes de presos, fazem duras ameaças contra o diretor do Iapen, Lucas Gomes. Numa das mensagens, uma suposta visitante sugere que “tinha era que descobrir onde é a casa desse desgraçado e tocar fogo com ele dentro”.

Em outra mensagem, outra suposta visitante afirma que “um desgraçado desse é bom morrer né?”, e que, “quando colocar uma bala no meio da cabeça dele, pessoal diz que a gente é ruim”. As ameaças são em decorrência das medidas tomadas nos presídios do Acre, que tiveram bastante repercussão dentro e fora do sistema prisional.

Procurado, o diretor do Iapen não quis se pronunciar sobre o assunto, somente afirmando que a situação virou uma “questão de polícia”. Materiais printados de grupos de WhatsApp e áudios já estão sob domínio da inteligência do sistema de segurança pública.

Ouça os áudios: