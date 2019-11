Justiça do Acre realizará mutirão carcerário em Cruzeiro do Sul

Na segunda-feira, 4, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre dará início a um Mutirão Carcerário em Cruzeiro do Sul. Serão avaliados o andamento dos processos, a situação dos presos e a legalidade da manutenção das prisões.

O Mutirão atuará nos casos de prisões provisórias e execução de sentenças.

Membros do judiciário, do Ministério Público e Defensoria também farão visita ao Complexo Penitenciário do Juruá para averiguação das condições do local.