Dia de Finados no município de Xapuri tem forte chuva durante maior parte do dia

O Governo do Amazonas anunciou neste sábado (2) que prestará homenagem ao bailarino, coreógrafo, diretor artístico e produtor cultural acreano Jorge Kennedy, que receberá uma placa de honra no palco do Teatro Amazonas, no encerramento do Festival Amazonas de Dança, nesta segunda-feira (4).

Kennedy nasceu no estado do Acre, na cidade de Rio Branco, e chegou a Manaus em 1980. Desde 1982, vem desenvolvendo uma das mais sólidas carreiras em artes cênicas da região Norte do país. Já são mais de 35 anos dedicados quase que exclusivamente à criação e ao contato profundo com as manifestações culturais do Amazonas.

“É uma alegria e um orgulho grande receber esta homenagem em um festival do qual também fui um dos idealizadores e que ajudei a construir. O FAD é um momento em que todos estamos juntos e podemos criar novos projetos para os bailarinos e bailarinos do futuro. Receber este prêmio me coloca num grupo que lutou e batalhou para que o cenário da dança e as artes prosperassem no Amazonas, e eu agradeço por isso”, disse o acreano.

