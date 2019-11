Dia de finados, mistura de fé e comércio: ambulantes tentam ganhar o dia em cemitério

Se o Dia de Finados é esperado pela comunidade católica como data de reverenciar seus entes queridos, os comerciantes ambulantes também esperam com ansiedade pela data.

Mesmo sendo um único dia, as vendas representam um reforço importante no orçamento de centenas de famílias.

Aloísio Silva trabalha todos os anos em frente ao cemitério São João Batista vendendo velas e água mineral. “Durante todo o dia dá pra fazer um bom dinheiro. O que eu mais vendo é vela, que faz parte da tradição”.

Animada com histórias como a do Aloísio, Rosa de Souza veio pela primeira vez tentar a sorte no Dia de Finados. “É a primeira que venho. Estou desempregada e gastei o último dinheiro que tinha para comprar umas coisas e vender pra tentar levar um dinheiro pra casa”, afirma.

Além de representar um reforço no caixa das famílias, os ambulantes são uma mão na roda para aqueles que deixaram de comprar flores e velas para homenagear seus entes queridos de última hora.