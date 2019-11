Criminosos que fizeram família de refém por 2 horas e roubaram residência são presos

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal resultou na prisão de Sávio José Sabino da Silva, de 23 anos e na apreensão de um adolescente de 17 anos, pelo crime de roubo na noite desta sexta-feira (1°). A prisão aconteceu no Ramal Monte Alegre, na zona rural do município do Bujari, interior do Acre.

Os Policiais Rodoviários Federais estavam fazendo uma ronda de rotina na BR-364 quando receberam uma denúncia de que criminosos estariam com um carro roubado no Ramal Monte Alegre, a guarnição se deslocou até a região e encontrou a dupla de criminosos em um veículo Ford Fiesta, de cor prata e placa NAB-0755. Foi dada ordem de parada e foi desobedecida, foi feito um acompanhamento e o carro foi abordado e os criminosos detido. A polícia fez uma consulta no sistema e constataram que o carro tinha restrição de roubo. Ao perguntarem aos bandidos aonde eles tinham pego o veículo, a dupla informou que pegaram o carro no ramal para dar uma volta.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Sávio e o adolescente de 17 anos foram conduzidos inicialmente juntamente com o carro roubado à Delegacia de Flagrantes (Defla) e em seguida foram encaminhados a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para os devidos procedimentos.

Na delegacia, o proprietário do veículo foi chamado para reaver seu carro e fazer o reconhecimentos dos bandidos. A vítima informou a reportagem do ac24horas que na última quinta-feira dia 31, os criminosos invadiram sua residência no Conjunto Procon, no bairro Vila Ivonete e fizeram toda sua família de refém por duas horas, em seguida roubaram vários eletrônicos, eletrodomésticos e pertences pessoais e fugiram no seu veículo.

A dupla está a disposição da justiça e aguarda a audiência de custódia.