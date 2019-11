Cemitério de Rio Branco oferece missa e água aos visitantes no Dia de Finados

A movimentação intensa em um dos maiores cemitérios de Rio Branco começou por volta das 9 horas deste sábado, dia 2, data em que se comemora o Dia de Finados. No Morada da Paz, situado na estrada do Calafate, a programação da manhã incluiu um ato religioso, celebrado por padres do Santuário Divina Misericórdia.

Uma tenda foi montada para que os visitantes pudessem assistir a missa acomodados. Um deles foi o aposentado Miguel Filho, de 75 anos. Há cinco anos ele participa da missa, após a morte de sua esposa. Morador do bairro João Eduardo, desde 2014 ele se dirige neste feriado ao cemitério para acender uma vela pela esposa e rezar.

“Venho sozinho mesmo, todos os anos. Já acendi a vela e assisto a missa. Para mim é uma programação de conforto estar participando da missa nesse dia”, diz o aposentado.

No cemitério, funcionários oferecem água para os visitantes gratuitamente. Milhares de famílias passam por lá neste dia. Durante todo o sábado, estão previstas missas e cultos evangélicos. A programação também conta com música instrumental durante o dia.