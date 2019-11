Ambulante fatura mais de R$ 3 mil em vendas no Dia de Finados

Com a presença de lideranças evangélicas das mais variadas denominações e com políticos, foi realizada no fim da tarde desta sexta-feira (01) 19º edição da Marcha contra o Crack e outras Drogas. O palco foi montado na rua Arlindo Porto Leal, ao lado do Palácio Rio Branco.

O show principal foi do Samuel Mariano, cantor gospel de sucesso nacional. Além de louvores, a marcha contou com pregações e orações

Uma grande quantidade de pessoas participou do evento, organizado pela ex-deputada federal Antônia Lúcia (PL) e contou com a participação do Deputado Estadual Jenilson Leite (PSB) e da vereadora Lene Petecão do (PSD)

O evento é uma realização do CT Lucimar Lucena Ramos, com apoio da Rede Boas Novas e missionária Antônia Lúcia. A marcha que já entrou para o calendário de eventos de Rio Branco tem por objetivo reunir famílias que lutam pela conscientização dos danos da drogas. Outro dos objetivos é orientar especificamente jovens sobre os danos que podem causar o uso de drogas.

Fotos: Jardy Lopes