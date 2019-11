Só restava a demissão 

Quando dá para um governador deixar os seus afazeres maiores para se deslocar até uma unidade de saúde, constatar o péssimo atendimento, a falta de médico, e ter que pedir aos presentes desculpas, é porque a situação na SESACRE chegou ao seu limite máximo de omissão e inoperância. A visita do governador Gladson Cameli à UPA da SOBRAL foi emblemática. Não é de agora que os meios de comunicação, este BLOG, vinham alertando ao governador que as coisas caminhavam de mal a pior no sistema estadual de saúde, e ele fazendo ouvido de mercador. Que os atendimentos no Pronto Socorro e UPAS continuam tão ruins como no governo passado, é público e notório. A recente pesquisa do DATA-CONTROL apontou que 64,9% dos entrevistados desaprovaram o trabalho da equipe da SESACRE. Enfim, Gladson Cameli acordou e demitiu toda a equipe, tirando o abacaxi do seu colo. Não conseguiram uma mudança positiva! Não sei qual o mistério, qual é a força poderosa que segurava esta equipe da SESACRE ao ponto do governador ter suportado por longo tempo o desgaste diário de queixas da população. Não tem ninguém competente no Acre para assumir a Secretaria de Saúde? Claro que tem. A equipe da SESACRE demitida não vai deixar saudades da arrogância como tratava os subalternos. Estamos caminhando para que este governo conclua o primeiro ano de mandato e o desastre na saúde tinha que cessar para o bem da administração Gladson. Continuasse com a sua postura de omissão, isso poderia lhe custar uma fatura alta na opinião pública. Na administração pública é assim: não deu certo coloca na rua. A demissão da secretária Mônica Feres e sua equipe de Coronéis foi a única medida que restava ao governador. E certa!A quem assumir tem de ser dado um tempo para promover as mudanças.

EXPERIENTE E COMPETENTE

Não dá para entender até hoje como um médico da experiência e competência administrativa do Carlos Beiruth não é aproveitado para colaborar com a SESACRE em um cargo de importância. Melhor que improvisar. A SESACRE precisa de alguém que tenha interação com classe médica, que conheça o funcionamento do sistema, ou fracassa no cargo.

PIADA DE PORTUGUÊS

O dono do DATA-CONTROL, o Denis, é de uma seriedade incontestável. O que contesto é o órgão contratador da pesquisa, pedir para inserir a pergunta: qual o melhor governador do Acre? Que considero uma piada de português. Como um eleitor jovem pode aferir um governo que não conheceu, como os do Nabor Junior; do Jorge Kalume; do Geraldo Mesquita, por exemplo, com bem mais de três décadas fora do poder, com os governadores mais recentes? É loucura! Não existe nada científico que sustente a esdrúxula comparação. Nada explica.

NOS DEVIDOS LUGARES

O Jorge Viana foi sim um bom governador. Mas não existe nenhuma base científica para lhe apontar como o “melhor governador” que o Acre já teve. É como perguntar a alguém quem foi melhor presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca ou a Dilma? Não tem base científica!

DOIS PONTOS

Pinço dois pontos da pesquisa do DATA-CONTROL. O que mostra que o eleitor vota em nome e não em partido. 85% dos entrevistados não têm preferência partidária. Outro ponto é que o PT não saiu do inferno astral. É o partido mais rejeitado da pesquisa com 31,8% lhe negando voto.

AOS AMIGOS, A VERDADE!

Alguns, por amizade, costumam turbinar números de aceitação de pesquisas para agradar. Longe, disso ajudar a quem governa. Distorce! A real aceitação do governo Gladson Cameli na pesquisa DATA-CONTROL é de 41,9%, que é a soma do Ótimo e Bom. Somar outros percentuais é modificar a realidade. Não vamos remar contra a maré, deixemos no real.

O ELEITOR É SÁBIO

O eleitor é sábio. Gosta da maneira expansiva dele estar perto do povo. Tanto é que 56,5% aprovam este seu jeito de governar. Mas não mistura isso com a aceitação do governo do Gladson, menor.

BATENDO COM OS COMENTÁRIOS

Em pesquisa anterior o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, apareceu como o pior gestor do Acre. Venho neste espaço dizendo que está em recuperação. E a pesquisa mostra isso, a sua aceitação pulou para 37%. O mais importante: a sua aceitação é maior que a rejeição. E ainda tem um ano para melhorar a sua popularidade

PREFIRO NÃO COMENTAR

Sobre a pesquisa para prefeito da capital me reservo não comentar. Por alguns aspectos. O mais importante é que não se sabe quem realmente será candidato. Então, qualquer avaliação é ilação. Pesquisa retrata um momento, e não estamos nem no ano eleitoral. 65% dos entrevistados na pesquisa espontânea disseram que não sabem em quem votar. Ponto final.

OSSO DURO DE ROER

Quem acompanha a coluna sabe que sempre pontuei neste espaço que pode se juntar toda a oposição em Sena Madureira e ainda assim não será fácil derrotar o prefeito Mazinho Serafim, no próximo ano. A pesquisa do DATA-CONTROL o coloca com 49% de aceitação popular. Some-se isso ao peso da máquina municipal, ao fato de saber fazer política, e se confirma o que digo.

PERDA DE TEMPO

É perda de tempo os adversários ficarem fazendo denúncias infundadas a órgãos públicos.

NÃO FOI SURPRESA

A prefeita Fernanda Hassem repetir uma excelente avaliação não me surpreende em nada. Em todas as pesquisas realizadas sempre apareceu entre os três melhores prefeitos, nesta em primeiro.

LUTA PELO AVANÇO

Ao falar em uma Audiência Pública ontem em Capixaba, a deputada Meire Serafim (MDB), defendeu uma maior participação das mulheres na política e citou dados da baixa representatividade da mulher no parlamento. Dos 24 deputados da ALEAC só quatro são mulheres. Em Capixaba, dos atuais vereadores 9 são homens e apenas uma mulher. Para ela, na eleição municipal do próximo ano é hora de avançar e conquistar mais vagas nas Câmaras Municipais.

PARCERIA PELO CAMPO

Uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e a FUNTAC está desenvolvendo um projeto para a construção de casas com tecnologia sustentável, sem agredir a natureza, beneficiando a comunidade rural. Um protótipo de uma casa dentro do padrão já foi mostrado na EXPOACRE. O secretário da SEMA, Israel Milani, busca parceria financeira com a CEF, e as pesquisas de campo estão sendo feitas para selecionar as famílias a serem beneficiadas.

CABEÇA DE CHAPA

O desemprego sempre é cabeça de chapa em todo governo e não poderia ser diferente na atual administração estadual. A busca de um novo vetor econômico, por isso se justifica.

SEM SER CANDIDATO

O nome do deputado federal Alan Rick (DEM) foi lembrado por 9% dos entrevistados na pesquisa do DATA-CONTROL, sem nunca dizer que será candidato a prefeito da capital.

PEDRA CONFIRMADA

Quando o prefeito André Maia reassumiu a prefeitura de Senador Guiomard disse aqui neste BLOG de que, daria o troco ao vereador Gilson da Funerária, que o entregou à PF para ficar com o cargo. André anunciou o envio ao MP de uma série de denúncias sobre a curta gestão do interino. Esta briga tem tudo para inviabilizar as candidaturas de ambos a prefeito em 2020.

SEM RADICALISMO

Vai ao ar amanhã a entrevista do vereador Rodrigo Forneck (PT), no programa “Boa Conversa”, que apresentamos no ac24horas, com o colega Astério Moreira. Forneck é um petista convicto, mas que sabe dialogar com os contrários. E que verbaliza bem as suas idéias.

BANDO DE MALUCO

Os filhos do presidente Jair Bolsonaro são um bando de malucos. Defender o AI-5? Cada vez que abrem a boca é para despejar idiotices que acabam por refletir no governo do pai.

QUE MANCADA!

Que mancada deu a GLOBO! Teve que desfazer toda a farsa de que os supostos matadores da Marielle tinham se encontrado com o Bolsonaro horas antes do crime. Ânsia de derrubá-lo.

DEPOIS QUE EU VER

Existia gente com poder de dentro do governo que sustentava a médica Mônica Feres na secretaria de Saúde, em que pese o seu fracasso. Então, só depois da sua demissão anunciada pelo governador acreditei que, ela e a equipe realmente caíram. Como São Tomé!

VICE DE PRONTIDÃO

O benquisto empresário Moreira disse ontem ao BlOG do CRICA de que vem sendo convidado pelas forças de oposição em Brasiléia, para ser o vice na chapa que disputará a prefeitura do município no próximo ano. O nome a prefeito não foi definido e deve ser de alguém que congregue.

AVANTE

O partido, agora sob o comando do Manoel Roque, esteve esta semana na rua com a mobilização do “Outubro Rosa”. O AVANTE prepara uma chapa completa de candidatos a vereador da capital. O PHS, quando na sua direção elegeu vereador e deputado estadual.

FRASE DO DIA

“Nossa glória não está nunca em cair, mas em levantar após a queda”. Confúcio.