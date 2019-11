Prefeitura e PM aumentam frota de ônibus e patrulhas nos dias de prova do Enem

Como se não bastasse os arrastões nos ônibus de transporte coletivo quase que diariamente em Rio Branco, agora os criminosos resolveram fazer arrastões em escolas. Dois homens não identificados invadiram na noite desta quinta-feira (31) a escola Antônio Fernandes de Freitas, localizada na rua Edmundo Pinto, no bairro bairro Santa Inês, em Rio Branco, e fizeram um verdadeiro limpa em professores e alunos.

De acordo com informações das vítimas repassadas a reportagem do ac24horas, os criminosos invadiram a instituição de ensino pulando o muro que fica localizado na parte detrás da escola, a dupla em posse de uma escopeta calibre 12 e um revólver calibre 38 foram até a primeira sala de aula e anunciaram o assalto. Os bandidos renderam a professora e logo em seguida os alunos, colocando-os com o peito e o rosto virado no chão, em seguida, roubaram vários celulares e bolsas das vítimas. Após subtraírem todos os pertences na primeira sala de aula, os bandidos entraram na segunda sala e fizeram do mesmo modo. A dupla fugiu pulando o muro da escola e tomaram rumo ignorado.

Policiais Militares do 2°Batalhão foram acionados, colheram as características dos criminosos e fizeram rondas na região, mas ninguém foi preso.

“Não sabemos mais o que fazer nem dentro da escola estamos seguro, somos assaltados em ônibus e agora na escola, estamos com medo e pedimos que a segurança do Estado tomem as devidas providências”, disse uma estudante.

Professores e alunos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar o Boletim de Ocorrência.