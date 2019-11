Peça “O Rei Leão” conta a história de Simba no Teatro Plácido de Castro; ingressos à venda

A Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri iniciou nesta sexta-feira, 31, o processo de informatização do trabalho de registro de dados pelos Agentes Comunitários de Saúde com a entrega de modernos tablets aos servidores da categoria. Agora, os ACS do município contarão com um importante aliado tecnológico no desempenho de sua atividade profissional.

Com a iniciativa, Xapuri passa a contar com um sistema inovador para o registro de dados no e-SUS AB, do Ministério da Saúde. Ao todo, 45 equipamentos foram distribuídos aos servidores, resultado de um investimento da ordem de R$ 50 mil, proveniente do Piso de Atenção Básica, o PAB.

A ferramenta vai dinamizar o trabalho de campo e agilizar o envio de dados sobre a saúde da população. Atualmente, o procedimento é feito de maneira totalmente manual, com preenchimento de fichas durante as visitas domiciliares e a digitalização das informações na sede da Secretaria de Saúde.

Wagner Menezes, secretário municipal de Saúde, comemorou a inserção da nova tecnologia, que irá agilizar todo o procedimento dos ACS.

“Com o uso dos tablets o trabalho do Agente Comunitário de Saúde ficará mais produtivo e ágil, pois as informações serão enviadas em dia para o Ministério da Saúde. O agente não terá mais que preencher vários formulários em papel, e com isso poderão assistir um maior número de famílias no município”, afirmou.

Os Agentes Comunitários de Saúde já estão recebendo a capacitação para o uso adequado do tablet e do software. A expectativa é de que ainda neste ano os servidores já estejam atuando com a nova ferramenta.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Xapuri.