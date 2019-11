Mônica deve pedir demissão na próxima segunda; Alisson pode voltar a Sesacre

As mudanças que devem ocorrer na saúde pública do Acre a partir da próxima semana prometem ser profundas. De acordo com informações apuradas pelo ac24horas, a atual secretária da pasta, Mônia Kanaan deve entregar o cargo na próxima segunda-feira, dia 4. Junto com ela, também estão confirmadas as saídas do capitão da reserva do Exército brasileiro Carlos Faustino Marques, secretário adjunto de Assistência à Saúde da Sesacre e também do coronel do Exército, Jorge Fernando de Rezende, secretário adjunto executivo-administrativo de Orçamentos e Finanças.

O Palácio Rio Branco ainda não confirmou, mas existe a possibilidade do secretário de Articulação Institucional assumir a pasta interinamente. O governo não teria uma nome para substituição imediata. A única garantia nas atuais mudanças que o também Coronel Lauro Ferreira de Melo continua como presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre.

A tesoura oficial deve atingir também a maioria dos diretores e chefes de departamentos da Sesacre. A justificativa para o feito é que “existe dinheiro nas contas, mas não existe gestão”. Segundo apurou ac24horas, a falta de medicamentos e insumos nas unidades hospitalares do Estado foi a gota d’água para as mudanças na pasta.