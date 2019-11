Deputada Meire Serafim incentiva participação das mulheres acreanas no ambiente político

A equipe da Diretoria de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz) se reuniu nesta quarta-feira, 30, com representantes de empresas de transporte do estado. A reunião teve como objetivo alinhar o diálogo com as transportadoras após as recentes mudanças no processo de atendimento nos postos fiscais.

Com o propósito de agilizar o rito de atendimento às transportadoras no momento de fiscalização, as atividades da Central de Atendimento às Transportadoras (CAT) foram encerradas passando a demanda de supervisão para o posto fiscal da Tucandeira. Assim, o processo de fiscalização dos caminhões foi acelerado, trazendo uma maior celeridade, sem impacto significativo para os auditores.

Durante a reunião, representantes das empresas elogiaram a mudança e destacaram a boa vontade que a nova gestão do Estado tem com o setor de transportes.

O gerente de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Sefaz, Adriano Magalhães, falou sobre as melhorias no setor. “Iniciamos as mudanças em meados deste mês, com o intuito de acelerar o atendimento do desembaraço e fiscalização. Desde então temos obtido bons resultados”, observa o Auditor da Receita Estadual.

A presidente do Sindicato das Transportadoras do Acre, Nazaré Cunha, destacou a boa relação que as empresas e a gestão atual possuem e falou com otimismo sobre as mudanças promovidas pela equipe de tributação do Estado.

“Desde que iniciou a mudança não temos do que reclamar. Sentimos que agilizou o processo, pois agora o atendimento é feito 24 horas por dia, de domingo a domingo. Só temos elogios a fazer para a Secretaria da Fazenda e sua equipe”, destaca a líder sindical.