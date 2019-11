Lixo Zero: Prefeitura abre o I Seminário de Meio Ambiente em Sena Madureira

Centenas de alunos prestigiaram nessa quinta-feira, 31, a abertura do I Seminário de Meio Ambiente – Lixo Zero, promovido pela prefeitura de Sena Madureira no auditório da escola Dom Júlio Mattioli. A solenidade abriu as atividades que irão ocorrer nos próximos dias no município, envolvendo a Secretaria Municipal de meio Ambiente e demais instituições públicas da cidade.

O intuito é criar alianças entre entidades e fazer um trabalho contínuo junto à população para com a conscientização do meio ambiente e descarte correto do lixo doméstico. “Entendemos que o problema de educação ambiental é de todos, então necessita uma corresponsabilidade entre cidadãos e instituições públicas”, disse o secretário, Ezio Pancho Carrero.

A prefeitura espera, a partir do lançamento da ação, planejar o quanto antes para que demais eventos sobre educação ambiental ocorram em mais escolas e locais público à comunidade de diferentes bairros. O prefeito Mazinho Serafim (MDB) tem buscado constantemente, em Brasília, recursos financeiros com parlamentares acreanos para sustentação de uma política ambiental mais eficiente no município.

“Sempre buscamos também apoiar ações que envolvam o meio ambiente, limpeza da cidade e a conscientização dos moradores com relação à manutenção do lixo em locais bem reservados e adequados”, explicou Serafim.

Para o prefeito, o seminário envolve centenas de jovens no estudo sobre a importância ecologia e suas vertentes. “Lutamos em Brasília para conseguir aportes para construção de um aterro sanitário em nossa cidade. Isso mostra que realmente estamos empenhados no melhoramento da qualidade do meio em que vivemos”, garante o gestor.

De acordo com o secretário, o objetivo é levar o seminário para outras escolas públicas e instituições de ensino superior, como Instituto Federal do Acre (Ifac) e Universidade Federal do Acre (Ufac), além de locais públicos, com participação de toda a sociedade civil e organizada de Sena Madureira.

O projeto ainda tem apoio da SEMSUR e do Ministério Público Estadual no município. Também participaram da solenidade de abertura do seminário técnicos do núcleo de apoio do MP/AC, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, representantes do instituto Lixo Zero, além da engenheira florestal da prefeitura, Jessica Sampaio, direção da escola Dom Júlio Mattioli, representada por Irlan Sampaio, vereadores, o secretário de Serviços Urbanos da cidade, Jeocondo Assis, e demais secretários da administração municipal.