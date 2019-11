Investimento árabe poderá financiar ferrovia que passará pelo Acre rumo ao pacífico

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), disse nesta sexta-feira, 1º de novembro, que pretende investir os US$ 10 bilhões prometidos ao Brasil pela Arábia Saudita em obras de infraestrutura, especialmente ferrovias, “para mudar nosso modal de transporte”. “Pretendemos, quem sabe, fazer a saída para o Pacífico, partindo do Acre”, afirmou ao Estadão.

Segundo Bolsonaro, o investimento ocorreu após retomada da confiança no Brasil. “O príncipe herdeiro da Arábia saudita investiu US$ 200 bilhões no mundo. Zero na América do Sul. Por quê? Não vou perguntar para ele. Foi por falta de credibilidade”, comentou.

A extensão total do traçado da Ferrovia Transcontinental Brasil-Peru, também conhecida como Bioceânica, é de 4,9 mil km. O trecho peruano tem extensão de 1,6 mil km e o brasileiro, quase 3,3 mil km. Ela se inicia em Campinorte, no interior de Goiás, passando pelo Mato Grosso, Rondônia e Acre, até chegar à fronteira peruana, cruzando a Amazônia e os Andes até os portos no Oceano Pacífico. Na direção leste, rumo ao Atlântico, pode se ligar às ferrovias Oeste-Leste e Norte-Sul.

Procurado por ac24horas, o governador Gladson Cameli (Progressistas), que esteve recentemente com o presidente em agenda oficial na China, afirmou que o apoio de Bolsonaro tem sido fundamental “para que de fato sermos lembrados de fato e de direito e com todos os investimentos e que tudo que vem o Acre está aí na porta. Estamos preparado o Estado para isso”, disse o chefe do Palácio Rio Branco, enaltecendo os compromissos assumidos durante a campanha de desenvolver o Acre gerando emprego e renda.